Óbito/Maradona

O presidente da câmara de Nápoles, Luigi de Magistris, propôs hoje rebatizar o estádio do clube com o nome do antigo futebolista Diego Armando Maradona, a maior estrela da história do emblema italiano, que hoje morreu.

"Vamos rebatizar o Estádio San Paolo de Diego Armando Maradona!!!", escreveu o autarca no Twitter, destacando a influência do astro argentino na cidade.

Esta sugestão do edil seguiu-se a uma outra publicação, em que elogiou o argentino.