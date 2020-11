OE2020

O Estado arrecadou menos 2.823 milhões de euros em impostos até outubro do que no mesmo período de 2019, com a receita fiscal a totalizar 34.459,1 milhões de euros, indica a síntese execução orçamental hoje divulgada.

Até outubro regista-se, assim, uma quebra de 2.822,7 milhões de euros (-7,6%) face aos primeiros dez meses de 2019, "fruto das quedas nas receitas dos impostos diretos em 921 milhões de euros (- 5,9%) e impostos indiretos em 1.902 milhões de euros (-8,8%)", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Esta evolução da receita fiscal líquida acumulada do subsetor Estado, assinala a DGO, reflete de forma evidente os efeitos da pandemia de covid-19.