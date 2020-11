OE2020

Os pagamentos em atraso das entidades públicas aumentaram 38 milhões de euros em outubro face a setembro, mas diminuíram 302,8 milhões de euros face ao mesmo mês do ano passado.

"No final de outubro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 678,7 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 302,8 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 38,8 milhões de euros face ao final do mês anterior", pode ler-se a síntese da execução orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo a síntese da DGO, para a redução homóloga "contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE [empresa] que registaram uma redução de 335,3 milhões de euros".