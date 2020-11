Óbito/Maradona

O antigo avançado argentino Claudio Caniggia, que jogou com Diego Maradona nos Mundiais de 1990 e 1994, disse estar "devastado" com a notícia da morte de 'El Pibe', o ex-futebolista que considerava o seu "irmão da alma".

"Estou devastado com a notícia, era o meu irmão da alma. Espero que consigam entender, não tenho palavras neste momento", escreveu o antigo jogador do Benfica na sua conta na rede social Twitter.

Maradona e Caniggia formaram a emblemática dupla avançada da seleção argentina, que foi vice-campeã do Mundo em Itália, em 1990, e também jogaram juntos no Boca Juniors durante três épocas, entre 1995/96 e 1997/98), após a passagem do segundo pelos 'encarnados'