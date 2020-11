OE2021

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 25 nov 2020 (Lusa) - A Comissão Política do BE defendeu hoje a manutenção do voto contra na votação final global do Orçamento do Estado para 2021 com o argumento de que "o processo parlamentar não melhorou a proposta".

Esta resolução, a que a agência Lusa teve acesso, é aquela que a Comissão Política do BE levará à Mesa Nacional - que se reúne esta noite virtualmente - e, apesar de estar "condicionada às votações ainda em curso", é "baseada nas propostas e indicações de votos conhecidas".

"A Mesa Nacional constata que o processo parlamentar não melhorou a proposta de Orçamento em termos que permitam ao Bloco a sua viabilização. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda manterá, na votação final global, o voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021", refere.(NOVA VERSÃO PARA CLARIFICAR NO PRIMEIRO PARÁGRAFO QUE O BE CONSIDERA QUE A PROPOSTA DE ORÇAMENTO NÃO MELHOROU "EM TERMOS QUE PERMITAM AO BLOCO A SUA VIABILIZAÇÃO)