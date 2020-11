Actualidade

A historiadora e investigadora Ana Paula Rebelo Correia foi escolhida para dirigir o Museu da Marioneta, em Lisboa, anunciou hoje a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), no seu sítio 'online'.

De acordo com a página desta entidade, que tutela o museu, ao processo de recrutamento concorreram 121 candidatos, tendo a escolha final, após entrevistas, indicado Ana Paula Rebelo Correia, que entrará em funções na direção, no início de 2021.

O júri deste processo de recrutamento foi composto por Joana Gomes Cardoso, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, Sara Pereira, diretora do Museu do Fado, Vítor Serrão, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e diretor do Instituto de História da Arte, o colecionador Francisco Capelo e a ex-diretora do Teatro Viriato Paula Mota Garcia.