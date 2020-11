Actualidade

Vários criadores da moda portuguesa vão abrir uma loja temporária na cidade de Guimarães (Braga), entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro, para assinalar a primeira iniciativa do manifesto "Uma Voz", pelo estatuto profissional.

"Pela primeira vez, por vontade dos 'designers', é promovida uma ação que reforça a narrativa colaborativa do setor [da moda], mostrando que a união faz a força. Uma iniciativa de apoio à produção nacional e economia local, celebrando a moda de Autor e a qualidade do 'design português, um ADN que é o Nosso", revela Katty Xiomara, 'designer' portuguesa e porta voz do manifesto "Uma Voz".

Vinte e cinco 'designers' da moda portuguesa enviaram recentemente um manifesto, designado por "Uma Voz", ao Presidente da República e ao primeiro-ministro a pedir estatuto profissional e a vontade de criar uma Ordem dos Designers.