OE2021

O prazo de vigência do contrato de prestação de serviço noticioso e informativo entre o Estado e a Lusa passa a vigorar pelo período de seis anos, em vez dos atuais três, segundo uma proposta do PSD hoje aprovada.

Aprovada durante as votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) foi ainda a proposta do PAN sobre a transição automática para o orçamento de 2021 dos saldos apurados na execução orçamental de 2020 da Lusa.

"(...) Os saldos apurados na execução orçamental de 2020 da Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S.A., transitam automaticamente para o respetivo orçamento de 2021", refere a proposta aprovada com o voto favorável de todos os partidos da oposição e o voto contra do PS.