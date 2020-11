Actualidade

Até cinco milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas, a nível mundial, com um aumento da ativiadde física, estimou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS), ao lançar as linhas orientadoras para esta área.

O combate ao sedentarismo deve ser praticado em todas as idades e mesmo por pessoas com condicionantes físicas por motivo de doença, defendeu a OMS, ao anunciar as novas diretrizes.

A organização sugeriu, neste contexto, que devem ser destinadas pelo menos duas horas e meia a cinco horas, por semana, para atividade aeróbica moderada a vigorosa, no caso dos adultos.