Covid-19

O México registou 858 mortos devido à covid-19 e 10.335 infetados com a doença, nas últimas 24 horas, disseram as autoridades.

Desde o início da pandemia, o número de óbitos subiu para 103.597 e o de casos para 1.070.487.

A covid-19 está a caminho de se tornar a primeira causa de morte no México à medida que se aproxima da diabetes, que no ano passado causou mais de 104 mil mortos, de acordo com o Instituto de Estatística e Geografia mexicano.