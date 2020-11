Venezuela

O Governo venezuelano anunciou a criação de um imposto sobre as transações em moeda estrangeira dentro das entidades financeiras, uma medida que procura promover o uso do bolívar soberano, a moeda local.

O anúncio foi feito pela vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e surgiu depois de o bolívar ter perdido mais de 40% do valor com relação ao dólar norte-americano no mercado negro e de o Banco Central da Venezuela ter desvalorizado oficialmente a moeda local em 17%.

"As transações em moeda estrangeira, dentro de uma entidade financeira, pagarão um imposto transacional mais alto do que o imposto sobre as grandes transações financeiras para operações em bolívares. Para o efeito, a respetiva lei será alterada", escreveu Rodríguez na conta da rede social Twitter.