Actualidade

A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) deteve hoje o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANC), João Oliveira Freitas, no âmbito do processo que levou à detenção esta semana do responsável máximo da operadora Telemor.

A detenção de João Oliveira, com base num mandado de captura do Tribunal de Díli, foi executada no complexo do Ministério dos Transportes e Comunicações, onde está a sede da ANC.

Os agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) da PNTL realizaram buscas na sede da ANC, apreendendo material informático e documentação relacionada com as duas empresas envolvidas no processo até ao momento, a Telemor e a Elite Computers.