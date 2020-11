Actualidade

Funerárias de todo o país apresentam a partir de hoje os seus serviços numa mesma plataforma de internet anunciada como "uma inovação a nível europeu" que permitirá comparar preços e escolher operadores com maior transparência e agilidade.

A estrutura chama-se "Funeral Booking", é gerida pela empresa homónima com sede no Centro Empresarial de Santa Maria da Feira (CEF), no distrito de Aveiro, e tem já 60 agências funerárias inscritas no site, que é de utilização gratuita para o cliente final e, durante o primeiro mês, ainda aceita a adesão sem custos por parte dos operadores do setor que queiram associar-se ao projeto.

O conceito partiu do empresário Paulo Seco, que, após vários anos a trabalhar no setor da saúde e em contacto com estruturas residenciais para idosos, decidiu apostar "num serviço que, embora de utilidade tão óbvia, ainda não estava disponível no mercado".