Etiópia

O primeiro-ministro da Etiópia disse hoje ter dado ordens ao exército para avançar sobre Tigray, no norte do país, na sequência do ultimato de 72 horas para a rendição dos líderes regionais.

A declaração de Abiy Ahmed significa que os tanques e outros armamentos podem agora entrar na cidade de cerca de meio milhão de pessoas.

O governante advertiu que atuará "sem piedade" se os residentes não se afastarem dos líderes de Tigray, ao mesmo tempo que aconselhou a população a "ficar em casa". "Vamos ter o maior cuidado em proteger os civis", sublinhou.