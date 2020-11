Actualidade

A companhia aérea de baixo custo Flydubai iniciou hoje os primeiros voos diretos para Telavive, dois meses depois de terem sido normalizadas as relações entre os Emiratos Árabes Unidos e Israel.

O aparelho levantou voo esta manhã, confirmou um porta-voz do aeroporto internacional do Dubai, um dos mais importantes e movimentados do mundo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai estar presente na chegada do voo ao aeroporto internacional Ben Gourion, declarou, através de uma mensagem na rede social Twitter, o porta-voz de Netanyahu para os órgãos de comunicação árabes.