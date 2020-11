Actualidade

A criminalidade em Macau desceu 33,1% nos primeiros nove meses deste ano, comparativamente ao período homólogo de 2019, foi hoje anunciado.

As autoridades instauraram 7.092 inquéritos criminais, o que representa uma diminuição de 33,1%, em relação a igual período do ano passado, de acordo com o balanço dos três últimos trimestres de 2020 apresentado pelo gabinete do secretário para a Segurança de Macau, Wong Sio Chak.

As autoridades registaram uma subida de 41 casos de jogo ilegal, em comparação com os 11 casos verificados em igual período do ano passado.