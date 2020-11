Actualidade

O governo da Austrália negou hoje ter trocado presos iranianos pela libertação, quarta-feira, da académica australiana-britânica Kylie Moore-Gilbert depois de passar dois anos nos cárceres do Irão.

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse hoje aos jornalistas que "nenhuma pessoa detida na Austrália foi libertada" em troca da académica evitando pronunciar-se sobre outros países, nomeadamente a Tailândia.

A televisão estatal iraniana informou na quarta-feira que Moore-Gilbert foi trocada por três cidadãos do Irão que estavam presos no estrangeiro, descritos pela imprensa como "ativistas económicos iranianos que foram detidos por tentarem iludir as sanções" impostas contra Teerão.