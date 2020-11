Actualidade

O Jardim Botânico da Universidade de Leipzig, Alemanha, compilou a até agora maior e mais completa lista de nomes científicos de todas as espécies de plantas conhecidas no mundo, com mais de um milhão de nomes.

A informação foi hoje divulgada pela instituição, segundo a qual a investigação foi conduzida pelo curador do Jardim Botânico, Martin Freiberg, que produziu o Catálogo de Plantas Vasculares de Leipzig, atualizando e aumentando os conhecimentos existentes sobre as espécies de plantas.

O novo catálogo, salienta a instituição na informação agora divulgada, pode substituir o "The Plant List", o catálogo criado pelo jardim botânico de Londres ("Royal Botanic Gardens") e que tem sido até agora a referência mais importante para os investigadores de plantas.