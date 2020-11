Actualidade

O Circo de Natal, no Coliseu do Porto, acontece de 11 de dezembro a 03 de janeiro, com um elenco português e uma orquestra a tocar ao vivo a banda sonora original de Filipe Raposo, para todos os números.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da direção do Coliseu, Mónica Guerreiro, sublinhou que o circo se realiza, ininterruptamente, desde 1941 e tem uma "tradição muito forte", daí a sua realização mesmo em ano de pandemia de covid-19.

E, foi precisamente devido ao coronavírus, que o Coliseu decidiu recrutar números e artistas nacionais ou radicados em Portugal, em detrimento de recorrer ao estrangeiro, por "a sua maioria" ainda não ter tido trabalho este ano, afirmou a responsável.