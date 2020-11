Actualidade

As exportações de pedra natural portuguesa registadas este ano, até setembro, continuam abaixo dos valores de 2019, mas estão muito próximas dos 270 milhões de euros registados em 2018, revelou hoje a Assimagra.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Associação das Empresas Portuguesas de Recursos Minerais lembra que 2019 foi um ano recorde, com o valor agregado de exportações a ultrapassar ligeiramente os 320 milhões de euros, mas considera que os valores deste ano refletem uma recuperação "muito positiva" face às "expectativas de quebra" no início da pandemia de covid-19.

"É um sinal de que o setor tem sido capaz de reagir às contrariedades que resultaram do confinamento, do encerramento de fronteiras e da paragem do comércio internacional que aconteceu em março e abril passados", referiu a vice-presidente da Assimagra, Célia Marques.