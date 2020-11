Actualidade

O Ministério das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial defende que o país tem o direito de explorar petróleo e gás para desenvolver a economia, apesar de "tremenda pressão" dos ativistas e do lóbi das energias renováveis.

"Há uma tremenda pressão das organizações não-governamentais e dos lóbis das energias 'verdes', mas ainda há futuro para a indústria do petróleo e gás em África, e nós temos o direito de explorar os nossos recursos naturais para construir as nossas economias, e o potencial de gás natural na Guiné Equatorial oferece essa oportunidade", defendeu o diretor geral para as entidades estatais no Ministério das Minas e Hidrocarbonetos.

Oscar García Bernico falava num pequeno-almoço organizado em Malabo pela Câmara de Energia Africana (CEA), onde as recomendações da CEA e a perspetivas dos atores locais marcaram as intervenções.