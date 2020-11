Actualidade

A construção de um gasoduto em Moçambique é a opção mais viável para que o mercado doméstico receba o gás do Rovuma, norte do país, refere o "Estudo do Pipeline Palma-Maputo", aprovado esta semana pelo Conselho de Ministros e a que a Lusa teve hoje acesso.

O estudo, elaborado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia (Mireme), defende que um gasoduto "é a opção que satisfaz o desafio de desenvolvimento de infraestruturas de distribuição de gás pela extensão do país", sendo que as reservas sub-oceânicas do Rovuma, no extremo norte, estão a cerca de dois mil quilómetros da capital, Maputo, no extremo sul.

O custo da infraestrutura está avaliado em cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,2 mil milhões de euros), indica a avaliação.