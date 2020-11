Actualidade

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes defendeu hoje a criação de uma universidade do mar e de uma companhia de transportes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), advogando uma nova estratégia para a lusofonia.

"Vivemos um momento especial na CPLP devido à pandemia e devido à tecnologia", disse o antigo chefe de Estado português no início da intervenção na conferência virtual que decorre esta manhã, organizada pela consultora SAP sob o lema 'Sustentar o Crescimento Económico no Próximo Normal'.

"Podemos aproveitar a evolução do mundo para tornar as cadeias logísticas mais eficazes, inteligentes e rápidas, e que a cooperação entre os PALOP se desenvolva de maneira mais interessante, e, olhando para a via oceânica como grande via de ligação entre os diferentes países, criar uma companhia de transportes da CPLP que privilegia o transportes entre estes países", disse Ramalho Eanes.