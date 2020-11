Actualidade

Quase 300 mil visitantes participaram em convenções e exposições em Macau no terceiro trimestre, um aumento de 1.281,1% em relação ao anterior, quando foram apenas 22 mil, após o aligeiramento das restrições à entrada, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) informou que se realizaram "63 reuniões, conferências e exposições" no terceiro trimestre do ano, mais 25 que no trimestre anterior.

Apesar disso, o número de eventos realizados caiu 81,5% em relação ao período homólogo do ano passado.