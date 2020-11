OE2021

O Governo considerou hoje que as propostas do PSD de redução das portagens "descredibiliza" o Orçamento e o país no contexto europeu sublinhando que a medida gera um aumento de despesa de 1.500 milhões de euros nos próximos anos.

A questão das portagens foi trazida para o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) pela bancada do PSD, que avocou a sua proposta para votação hoje em plenário, com o deputado Afonso Oliveira a acusar o Governo e o PS de "irresponsabilidade" na forma como os socialistas votaram na quarta-feira a medida.

Na quarta-feira, já na reta final dos quatro dias de votações na especialidade do OE2021, os deputados aprovaram parte das propostas do PSD para descontos nas portagens na A22, A23, A24 e A25 e nas concessões da Costa de Prata, do Grande Porto e do Norte Litoral.