Actualidade

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, anunciou hoje que este ano volta a recriar o "maior presépio natural do país", que obedecerá a medidas de segurança para evitar contágios pelo novo coronavírus.

Segundo a autarquia presidida por António Robalo, o presépio será este ano instalado no Largo do Castelo, uma vez que o lugar habitual, o Largo da Fonte, está a ser alvo de obras de requalificação.

O município refere em comunicado que o presépio estará disponível aos visitantes entre os dias 09 de dezembro e 07 de janeiro de 2021, "com o cumprimento das normas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a proteção da comunidade na contenção da pandemia por covid-19".