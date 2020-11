Actualidade

A Câmara de Ourém, no distrito de Santarém, vai distribuir cinco mil vales de cinco euros a alunos do concelho, para compras nos estabelecimentos do comércio tradicional que adiram à iniciativa, disse hoje o presidente do município.

"Vamos distribuir cinco mil vales de cinco euros a alunos do nosso concelho. O objetivo é o de que possam adquirir produtos nas lojas do comércio tradicional aderentes", afirmou Luís Albuquerque, adiantando que a programação de Natal deste ano tem uma poupança de 80 mil euros face a 2019, verba que será canalizada para apoios ao comércio local e às famílias carenciadas.

O ano passado, as festividades de Natal no concelho custaram na ordem dos 150 mil euros.