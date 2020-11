Covid-19

A diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África afirmou hoje que o continente receia que a pré-encomenda de milhões de vacinas contra a covid-19 por países ricos prejudique o acesso das nações africanas a estes medicamentos.

Matshidiso Moeti falava durante a conferência de imprensa online sobre a evolução da pandemia de covid-19 em África, hoje dedicada ao acesso à vacinação contra o novo coronavírus, durante a qual disse esperar que as primeiras vacinas comecem a ser administradas no continente durante o primeiro trimestre do próximo ano.

Numa altura em que existem três candidatas à vacina contra a covid-19 que demonstram "elevados níveis de eficácia", são também muitos os países "interessados e determinados em obter a vacina a tempo", referiu a diretora regional da OMS para África.