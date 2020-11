Covid-19

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, está infetado pelo novo coronavírus, permanecendo em isolamento, anunciou o executivo, dias após ter sido confirmado que o secretário de Estado do Planeamento tinha testado positivo.

"Na sequência do teste positivo à covid-19 do secretário de Estado do Planeamento, [Ricardo Pinheiro], conhecido no passado sábado, pelas 17:00, o ministro do Planeamento foi submetido a teste, nesse mesmo dia à noite, tendo obtido resultado negativo", indicou, em comunicado, o Ministério do Planeamento.

Apesar do resultado, Nelson de Souza ficou em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho.