OE2021

A líder parlamentar do PS acusou hoje o PSD de colocar em causa a reputação internacional do país e manifestou disponibilidade para reatar o diálogo com o Bloco de Esquerda na segunda metade da legislatura.

Estas posições em relação ao PSD e ao Bloco de Esquerda foram transmitidas por Ana Catarina Mendes na sessão de enceramento do debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021.

Já na parte final da sua intervenção, a presidente do Grupo Parlamentar do PS manteve as suas críticas por o Bloco de Esquerda se posicionar contra a proposta do Governo de Orçamento, saudando em contrapartida "o sentido de convergência" manifestado pelo PCP, PAN, PEV e pelas deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, que viabilizaram o diploma do executivo através da abstenção.