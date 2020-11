Actualidade

Cerca de 30 motoristas de TVDE manifestaram-se hoje em Lisboa, numa marcha a pé que começou no Marquês de Pombal e terminou junto à Assembleia da República, para exigir a retirada do "multiplicador" da Uber e um aumento de rendimentos.

Os motoristas de transportes em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE) chegaram à Assembleia da República a evocar palavras de ordem como "queremos revisão, tarifas baixas não" e "estamos a morrer, ninguém nos quer ver".

Faziam-se também acompanhar de cartazes com as frases "TVDE em morte lenta", "urgente revisão da lei TVDE", "retirada do multiplicador" ou "TVDE pede socorro ao Governo: diga não à escravidão".