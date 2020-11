Actualidade

Cerca de metade dos portugueses que integram grupos prioritários já se vacinaram contra a gripe, divulgou hoje o relatório Vacinómetro, que monitoriza a cobertura vacinal contra a gripe entre idosos, doentes crónicos, grávidas e profissionais de saúde.

Promovido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), em colaboração com a companhia biofarmacêutica Sanofi, o relatório dá conta da segunda vaga de vacinação, em que se registou uma subida de 13,2 pontos percentuais em relação à primeira fase de vacinação de pessoas de grupos prioritários, resultando num total de 49,9% de cobertura vacinal dessa população de maior risco.

Em comparação com o período homólogo do ano passado, o Vacinómetro regista que desde 19 de outubro apenas se contabilizou uma descida na vacinação a doentes crónicos, com uma quebra de 5,6%, o que resulta até ao momento na vacinação de 46,4% deste universo.