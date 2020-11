Covid-19

Os comerciantes do centro histórico de Vila Real dizem estar a lutar pela sobrevivência neste ano atípico por causa da pandemia de covid-19 que provocou enormes quebras no negócio e afastou os clientes das ruas da cidade.

Com a sapataria aberta há 52 anos na rua Direita, no centro histórico da cidade, Almiro Loureiro, com 83 anos, recordou os tempos em que chegou a vender "100 pares de sapatos por dia", em que todas as lojas estavam ocupadas e as pessoas eram tantas que havia dificuldades em passar naquela artéria.

"Agora, há dias inteiros em que não vendo nenhum sapato. Não se vê ninguém na rua nem nas lojas. Esta é uma rua quase deserta e está quase tudo abandonado. Não há alegria e nem temos com quem conversar", afirmou à agência Lusa.