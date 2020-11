Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pela morte do político e arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, fundador do PPM e do MPT, falecido há duas semanas, com 98 anos.

O parlamento manifestou "profundo pesar pelo falecimento, prestando homenagem ao arquiteto paisagista, ao professor e ao cidadão exemplar, e transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências", lê-se no texto apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Ribeiro Telles é descrito como um "cidadão inquieto e interventivo", focado "na harmonia da natureza e na defesa da dignidade da pessoa humana, inaugurando, em Portugal, o discurso ecológico, pioneiro e tolerante".