OE2021

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse hoje que a natureza temporária de parte das medidas previstas no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) não coloca em causa o equilíbrio das contas públicas.

João Leão falava no parlamento, no encerramento das votações na especialidade do OE2021, minutos antes da votação final global, onde a proposta orçamental foi aprovada apenas com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PCP, PEV, PAN e das duas deputadas não inscritas.

"A natureza temporária de parte das medidas garante-nos que, uma vez ultrapassada a crise, voltemos a ter contas públicas equilibradas", afirmou o ministro das Finanças.