OE2021

O presidente do PSD defendeu que o Estado "tem de cumprir" o contrato com o Novo Banco se esta instituição também cumprir, e recusou que a votação dos sociais-democratas cause danos reputacionais ao país.

Depois de o PSD ter confirmado hoje em plenário o voto favor na especialidade da proposta orçamental do BE que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco (tal como PCP, PEV, Chega e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira), Rio defendeu que os sociais-democratas foram coerentes.

"Eu votei em coerência com o que sempre disse: que o Governo antes de qualquer transferência para o Novo Banco deve vir ao parlamento explicar as razões, de preferência com uma auditoria independente do Tribunal de Contas em cima da mesa", afirmou, em resposta a perguntas dos jornalistas no parlamento, no final da discussão orçamental.