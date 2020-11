OE2021

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostrou-se hoje descontente perante a ausência de apoios, inscritos no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), para o setor, que registou quebras superiores a 35% até outubro.

"A ACAP revela-se descontente e contesta a ausência de medidas que visem estimular o setor que, além de bastante descapitalizado, registou, nos últimos 10 meses, quebras superiores a 35%", indicou, em comunicado, a associação.

Para a ACAP, a não implementação do incentivo ao abate de veículos em fim de vida é "apenas uma das lacunas" do orçamento aprovado hoje, que poderá colocar em causa a "viabilidade do setor".