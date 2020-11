Actualidade

O World Monuments Fund Portugal vai lançar uma campanha de angariação de mecenas para prosseguir o restauro, em 2021, do interior da igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com este organismo, está a ser preparada a nova fase do Plano de Conservação e Restauro do Mosteiro dos Jerónimos, cujo projeto é apoiado pelo World Monuments Fund Portugal (WMF-Portugal), e compreende intervenções exteriores e interiores no monumento, entre 2012 e 2022.

O objetivo, recorda em comunicado, é "fazer face ao problema urgente da alteração e decaimento das pedras da Igreja" do mosteiro, monumento nacional tutelado pela DGPC, e cujo projeto global tem sido viabilizado financeiramente em múltiplas fases de proteção e valorização.