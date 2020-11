Actualidade

Dezembro volta a ser o mês para assinalar a diversidade da curta-metragem, no ciclo "O dia mais curto do ano", que nesta edição se estenderá a 19 concelhos, e com especial destaque para o cinema de Regina Pessoa.

"O dia mais curto do ano" é uma iniciativa da Agência da Curta-Metragem e consiste numa proposta de várias sessões de cinema, compostas apenas por filmes curtos, portugueses e estrangeiros e nos mais diversos géneros, culminando o programa a 21 de dezembro, dia em que se assinala o solstício de inverno.

"No dia que marca a chegada de mais um inverno, queremos também prestar uma homenagem à sétima arte, com sessões por todo o país", afirma a organização, a propósito desta oitava edição.