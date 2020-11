Actualidade

A Mota-Engil aumentou a sua carteira de encomendas no Peru com a adjudicação de três novos contratos no valor de 125 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"A Mota-Engil SGPS, S.A., informa sobre a adjudicação, à sua subsidiária Mota-Engil Peru, de três novos contratos por parte de uma importante empresa mineira privada a operar no Peru no montante total de 125 milhões de euros", indicou, em comunicado, a construtora.

De acordo com a empresa, os trabalhos em causa correspondem à "construcción del dique corredor y manejo de aguas" (construção de um dique e gestão de águas) e estudo e construção de hospital e terão início imediato e um prazo de conclusão de 33 meses.