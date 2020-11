Actualidade

A Câmara da Guarda aprovou hoje por maioria o orçamento municipal para 2021, no valor de 51,1 milhões de euros, que vai permitir enfrentar a pandemia causada pela covid-19 "de forma musculada", segundo o seu presidente.

O autarca o social-democrata Carlos Chaves Monteiro disse hoje durante a apresentação do documento, na reunião quinzenal do executivo, que o orçamento para o próximo ano tem como prioridades apoiar quem trabalha com os doentes (como as instituições particulares de solidariedade social), ajudar as famílias economicamente mais atingidas pela pandemia e apoiar as empresas e atrair mais investimento para o concelho.

"Fruto do equilíbrio financeiro conseguido nos últimos anos, a Câmara [Municipal da Guarda] pode enfrentar os efeitos da covid de forma musculada", afirmou o presidente.