Actualidade

A Metro do Porto assinou com o consórcio Ferrovial/ACA um contrato de 98,9 milhões de euros para a extensão da Linha Amarela e "está prestes a poder iniciar as obras", revelou hoje fonte da empresa.

A Metro do Porto explicou à Lusa que o contrato foi assinado na quarta-feira, dia 25 de novembro, e que os "trabalhos vão ter início após a validação por parte do Tribunal de Contas".

A empreitada, cujo valor de adjudicação é de 98,9 milhões de euros e que decorrerá até ao final de 2023, vai acrescentar três quilómetros à Linha Amarela, ligando Santo Ovídio a Vila d'Este e "reforçando a cobertura do Metro em Vila Nova de Gaia".