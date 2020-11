Covid-19

O Governo da Madeira criou hoje a Comissão Regional de Coordenação para a Vacinação Contra a Covid-19, que será dirigida pelo diretor regional de Saúde, Herberto Jesus.

A Comissão terá como missão definir a estratégia de vacinação, a coordenação do plano logístico, do plano de administração das vacinas, do processo informático e o reporte de eventuais reações adversas, no âmbito do Plano de Vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

A medida foi aprovada na reunião do Conselho do Governo de coligação PSD/CDS, que decorreu no Funchal.