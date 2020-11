Actualidade

A Câmara de Coimbra aprovou hoje, por maioria, as Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para 2021, no valor de 162,7 milhões de euros, que é o maior orçamento de sempre do município.

Os documentos, que, segundo o executivo, reforçam investimentos na educação, transportes públicos e freguesias foram aprovados numa reunião extraordinária, à porta fechada, com os votos favoráveis do PS (5) e contra do PSD (2), movimento Somos Coimbra (2) e as abstenções da CDU (1) e da vereadora independente Paula Pêgo.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município liderado por Manuel Machado (PS) realça que se trata do maior orçamento de sempre, com cerca de 12 milhões a mais do que o deste ano.