Actualidade

A escritora portuguesa Ana Luísa Amaral foi distinguida pela associação das Livrarias de Madrid com o prémio Livro do Ano, na área de Poesia, pela publicação em Espanha de "What's in a name".

O anúncio foi feito hoje, na página da Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid - Gremio de Librerías, no âmbito dos prémios anuais, que distinguem ficção, ensaio, poesia, banda desenhada e ilustração.

O escritor espanhol Juan José Millás, autor de "Que Ninguém Durma", recebeu o Premio Leyenda 2020 de carreira, pela sua defesa do livro e da leitura.