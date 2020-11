OE2021

A agência de 'rating' DBRS disse hoje que o travão das transferências do Fundo de Resolução para o Novo Banco aumenta a "incerteza" e o risco de "litigância" neste processo, de acordo com um comunicado, hoje divulgado.

"Esta notícia foi inesperada e coloca desafios ao Novo Banco, visto que cria incerteza para o capital do banco", aumentando o risco de "litigância", lê-se na mesma nota.

O plenário do parlamento confirmou hoje a votação na especialidade da proposta orçamental do BE que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco.