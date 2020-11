Covid-19

A pandemia de covid-19 levou já a uma diminuição do número de rastreios para a infeção pelo VIH em Portugal, avisou hoje a diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH, SIDA e Tuberculose.

Em entrevista à Lusa, Isabel Aldir, que coordena esta unidade da Direção-Geral da Saúde (DGS), destacou que as restrições e mudanças impostas no combate ao novo coronavírus ao longo de 2020 podem ainda repercutir-se no tempo de notificação de novos casos de infeção pelo VIH nos próximos anos.

"Na fase inicial da pandemia houve, de facto, uma diminuição do número de rastreios. Em que medida é que isto se vai traduzir numa diminuição do número de novos casos - que não traduz uma diminuição do número de infeções - e daqui a algum tempo num aumento da percentagem de diagnósticos tardios ou do aumento do tempo que demoramos a fazer um diagnóstico, é algo que teremos de acompanhar", afirmou.