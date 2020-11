EUA/Eleições

O Presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse hoje que deixará a Casa Branca se a vitória presidencial de Joe Biden for oficialmente confirmada, apesar de reiterar que não admite a própria derrota.

Questionado se deixaria a Casa Branca no caso do colégio dos grande eleitores confirmar a vitória do democrata Joe Biden, Trump afirmou: "Claro que vou. E você sabe disso".

Contudo, acrescentou: "Se o fizerem estarão a cometer um erro e será algo muito difícil de aceitar".