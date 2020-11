Actualidade

A China intensificou hoje a pressão sobre a Austrália com a imposição de punições antidumping sobre vinhos importados do país, no mais recente sinal da crescente tensão diplomática entre os parceiros comerciais.

Em comunicado, o Ministério do Comércio da China disse que uma investigação preliminar revelou que a indústria vinícola chinesa sofreu "danos materiais", como resultado do dumping praticado pelo vinho australiano.

O dumping define-se como a prática de preços de venda abaixo do valor normal, ou seja, preços abaixo do custo produção ou de aquisição, com o objetivo de prejudicar a concorrência.