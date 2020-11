Actualidade

O grupo automóvel japonês Toyota anunciou hoje que em outubro registou recordes históricos em vendas e produção a nível mundial.

A Toyota tem vindo a recuperar as suas vendas após a queda abrupta que, tal como outras empresas do setor, registou devido à propagação da pandemia do coronavírus, o que obrigou a empresa a parar a produção em muitas fábricas.

No mês passado, a Toyota colocou 847.713 veículos em todo o mundo, mais 8,3% do que em outubro de 2019.